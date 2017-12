Infraero anuncia plano de prevenção da gripe em aeroportos

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraer) divulgou nota à imprensa nesta segunda-feira, 27, informando que "está pronta" para colocar em prática os Planos Específicos de Contingência à Influenza em dez aeroportos brasileiros, como forma de prevenir o País contra eventual ocorrência da gripe suína originada no México.

Até agora, apenas o Galeão (no Rio) e o de Cumbica (em Guarulhos, São Paulo) já apresentavam trabalhos pontuais, como a emissão de sinais sonoros, informando a respeito dos sintomas da doença aos passageiros que embarcavam no País.

Segundo a nota, os 10 terminais estão localizados nas seguintes cidades: Brasília, Campinas, Fortaleza, Rio de Janeiro, Guarulhos, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife e Salvador. A Infraero participa do Grupo Executivo Interministerial (GEI), criado desde 2006 por ocasião da ocorrência de uma possível pandemia de gripe aviária.

Nesses aeroportos, o plano prevê que os postos de primeiros socorros estejam aptos a acompanhar os níveis de alerta pandêmicos no Brasil, atender no posto casos suspeitos, usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) no atendimento a casos suspeitos, avaliar sintomas suspeitos e transportar o passageiro sob suspeita para centros de referência.

"A Infraero também já determinou a todos os 32 aeroportos internacionais sob sua administração que divulguem aviso sonoro com a mensagem da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), alertando aos passageiros que apresentarem sintomas da influenza a procurarem imediatamente um posto da agência nos aeroportos", explica a nota.

Emergencialmente, Guarulhos (SP), Galeão (RJ) e Brasília (DF) já colocaram o aviso, e a previsão é a de que, até o fim do dia, os outros aeroportos também divulguem o alerta.