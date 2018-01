Injeção de álcool no coração salva vida de paciente, dizem médicos

LONDRES - Médicos britânicos dizem ter salvo a vida de um homem usando um tratamento pouco convencional: a equipe injetou álcool nas artérias que irrigam o coração do paciente.

Após sofrer um ataque cardíaco, Ronald Aldom, de 77 anos, da cidade inglesa de Portishead, tinha desenvolvido taquicardia ventricular - uma elevação na frequência dos batimentos cardíacos, originada no ventrículo, que pode ser fatal se não for tratada.

Os médicos do Bristol Heart Institute haviam tentado resolver o problema usando procedimentos convencionais para casos desse tipo, mas sem sucesso. Então, decidiram apelar para uma técnica utilizada pouquíssimas vezes na Grã-Bretanha.

O método usa álcool puro para produzir um ataque cardíaco controlado que, por sua vez, provoca a morte de uma região do músculo cardíaco.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ritmo normal. O procedimento envolve a inserção de um cateter - um tubo longo, fino e flexível - em um vaso sanguíneo na região da virilha. Desse ponto, o cateter é guiado até o coração.

Uma vez no coração, o cateter identifica a parte do órgão onde está sendo originada a arritmia. O álcool é injetado nesse ponto, "matando" aquela região do músculo cardíaco e permitindo que o coração volte a bater em ritmo normal.

O médico responsável pela cirurgia, Tom Johnson, disse que o estado de Aldom - que já obteve alta do hospital - é "bem melhor" agora. Johnson explicou que a equipe não tinha outra opção, e que o paciente não teria conseguido sair do hospital se a taquicardia ventricular não tivesse sido resolvida.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.