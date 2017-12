Inovação em saúde é tema de Summit do ‘Estado’

SÃO PAULO ­- O Estado realizará em 14 de agosto, no Sheraton WTC, em São Paulo, a segunda edição do Summit Saúde Brasil, conferência que trará o que há de mais novo em gestão e tecnologia nas áreas de medicina e saúde.

Palestrantes e debatedores apresentarão exemplos de inovação e sustentabilidade, discutindo temas como o uso de big data no setor, aparelhos e medicamentos do amanhã, judicialização do sistema de saúde e administração de custos e qualidade.

Entre os palestrantes confirmados estão o britânico Jack Kreindler, fundador do Center for Health and Human Performance; o americano Summerpal Khalon, diretor global de inovação da Oracle Health Sciences; e o italiano Francesco Fazio, sócio-diretor da Doblin, empresa de inovação do grupo Delloite.

Também participarão do Summit o médico Roberto Kalil Filho, diretor do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês; a CEO da BP (Beneficência Portuguesa), Denise Santos; e o secretário estadual da Saúde, David Uip, entre outros.

O Summit Saúde Brasil é voltado para profissionais de saúde e medicina e tem patrocínio da Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde (Abimed). Os ingressos estão à venda no site summitsaudebrasil.com.br.