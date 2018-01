Inscrições para Reunião Anual da SBPC terminam nesta quarta

SÃO PAULO - Estão abertas até as 12h desta quarta-feira, 14, as inscrições antecipadas pela internet para a 62ª Reunião Anual da SBPC, que acontece de 25 a 30 deste mês na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Natal.

Após esse prazo, novas inscrições poderão ser feitas a partir das 12h do dia 24 e durante o evento, na secretaria da SBPC, que ficará localizada no Centro de Convivência da UFRN.

As inscrições antecipadas pela internet darão ao participante o direito de receber a programação impressa do evento, além de um atestado de participação e a possibilidade de se inscrever em um minicurso, mediante o pagamento de uma taxa de inscrição à parte e conforme disponibilidade de vagas.

Com exceção dos minicursos, toda a programação da 62ª Reunião Anual da SBPC é aberta ao público. Os interessados em assistir às centenas de conferências, simpósios, mesas-redondas e apresentações de trabalhos científicos, entre outras atividades, têm acesso livre.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A programação do evento, cujo tema é “Ciências do Mar: herança para o futuro”, está disponível em www.sbpcnet.org.br/natal.