Inscrições são abertas para 3ª chamada do Mais Médicos

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde abriu as inscrições para a terceira chamada do Mais Médicos. São 930 vagas disponíveis em 530 municípios e 10 Distritos Sanitários Indígenas. O prazo vai até 20 horas desta quarta-feira, 18. Podem participar da seleção 4.362 candidatos, que concorreram nas duas chamadas anteriores.

A terceira chamada é formada por 318 vagas remanescentes de etapas anteriores. Elas estão disponíveis em 218 cidades e 10 distritos indígenas. Há ainda outras 612 vagas que haviam sido preenchidas na etapa anterior. Profissionais selecionados para ocupar os postos, no entanto, não iniciaram ou desistiram das atividades nos municípios.

Até agora, 76% das vagas disponíveis nesta nova etapa do Mais Médicos foram efetivamente preenchidas. Desde o dia 2 de março, 3.155 médicos foram incorporados ao programa. A maioria (2.023) optou pelo bônus de 10% nas provas de residência médica, caso tenha conceito satisfatório durante os 12 meses de atuação no programa. Outros 1.132 profissionais escolheram os benefícios do Mais Médicos, como auxílio moradia.