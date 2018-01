Instituto Butantan abre até fevereiro exposição 3D sobre micro-organismos

SÃO PAULO - O Instituto Butantan, unidade da Secretaria de Estado da Saúde, acaba de abrir a exposição "Amigos, amigos, micróbios à parte!". A mostra busca informar sobre os perigos invisíveis a olho nu que o contato com animais pode trazer ao homem.

Entre as atrações da mostra, estão jogos multimídias, painéis informativos e slides com fotos em 3D, em que os visitantes, ao usar óculos especiais, podem ter contato virtual com animais e doenças transmitidas aos seres humanos.

"Apesar de serem nossos companheiros, os animais podem esconder inimigos invisíveis, como os micróbios que causam sérias doenças. A exposição quer orientar os visitantes sobre essas enfermidades, abordando também diversas formas de preveni-las", explica a coordenadora Glaucia Colli Inglez.

A mostra fica em cartaz até fevereiro de 2011 no Museu de Microbiologia do Instituto Butantan (Avenida Vital Brasil, 1.500, zona oeste da capital) e faz parte da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

A entrada custa R$ 6, e estudantes com identificação pagam R$ 2,50. Crianças de até 7 anos, idosos e portadores de necessidades especiais não pagam. O ingresso também dá direito a uma visita ao Museu Biológico, ao Museu Histórico e ao serpentário, que funcionam de terça a domingo, das 9h às 16h30.