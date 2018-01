Instituto Butantan promove sessão de cinema e oficinas sobre animais

São Paulo, 8 - O Instituto Butantan, órgão da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, preparou uma programação especial de férias para oferecer opções de entretenimento educativo à população. Haverá sessões de cinema, atividades recreativas e oficinas educativas.

Entre os dias 11 e 15 de julho acontecerá, às 14h, a atividade "O Fim da Picada", com oficinas gratuitas sobre aranhas e escorpiões. Por meio de atividades lúdicas, jogos de recreação e sessões de cinema, o público saberá melhor quem são esses animais, do que se alimentam, onde vivem, os cuidados e riscos que podem trazer ao homem.

A atividade é voltada para crianças de 6 a 10 anos e as inscrições poderão ser feitas no dia do evento, em frente à lanchonete do parque, das 11h às 14h.

"Queremos com essas atividades sensibilizar os visitantes sobre a importância desses animais para a saúde pública e o meio ambiente", explica Luciana Martins, educadora do Núcleo de Difusão do Conhecimento do Instituto Butantan.

Durante as quintas-feiras, das 14h30 às 15h30, em frente ao serpentário, acontece projeto de educação ambiental "Mão na cobra só no Butantan". Os visitantes poderão manipular espécies de serpentes não venenosos e conhecer mais sobre os hábitos dos animais. Além disso, os Museus Biológico, onde há um grande acervo de serpentes, aranhas, iguanas e escorpiões, o de Microbiologia e o Histórico ficarão abertos de terça a domingo das 9h às 16h30.

A entrada para os três museus custa R$ 6. Estudantes pagam R$ 2,50. Crianças até sete anos, idosos a partir de 60 anos e portadores de necessidades especiais não pagam. O Butantan fica na Avenida Vital Brasil, 1.500, zona oeste da capital.