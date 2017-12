Instituto Dante Pazzanese fará partos de bebês com problemas cardíacos

O Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, em São Paulo, vai passar por uma reforma que ampliará o pronto-socorro da unidade e possibilitará a implantação de um centro de medicina fetal para partos de bebês com problemas cardíacos. O anúncio da ampliação foi feito na manhã desta sexta-feira, 20, pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Com as obras, o hospital ganhará 89 novos leitos, sendo 62 de pronto-socorro, 17 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e 10 de UTI pediátrica. As enfermarias infantis e adultas também serão reformadas.

O centro cirúrgico, atualmente com quatro salas, ganhará um novo espaço, onde será implantado o Centro de Medicina Fetal.

O governo do Estado promete finalizar todas as obras até 2015. A ampliação custará R$ 39,4 milhões.