Instituto de SP recruta voluntários para pesquisa sobre câncer de rim

O Programa de Pesquisa Clínica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), ligado à Secretaria de Estado da Saúde, está recrutando voluntários com diagnóstico de câncer de rim para participação em estudos clínicos internacionais que investigam a eficiência de novos medicamentos para tratamento destes tumores.

As novas drogas têm característica de ação em alvo-molecular. Isto significa que agem diretamente sobre as células do tumor, promovendo sua regressão ou estabilização.

"No caso de pacientes com metástases, o uso de medicamentos conhecidos como terapias de alvo molecular e anti-angiogênicas, tem trazido aumento da sobrevida e melhora da qualidade de vida destes pacientes", afirma o oncologista clínico do Icesp Gilberto de Castro Junior, que está envolvido na Pesquisa Clínica do Instituto.

Os interessados em participar do estudo devem entrar em contato com o Instituto do Câncer pelo telefone (11) 3893-2652.