Instituto do câncer convoca doadores de plaquetas

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) está convocando doadores de plaquetas para suas cinco unidades, no Rio de Janeiro, para manter abastecido o estoque que atende aos pacientes da instituição. Com a proximidade dos feriados, o abastecimento, que já está atuando na reserva, corre o risco de sofrer uma queda ainda maior, segundo o Inca.

As plaquetas são fundamentais para o tratamento dos pacientes que apresentam deficiência do componente, em geral, causada por transplantes de medula óssea, pela ação da quimioterapia ou radioterapia e por terem sofrido alguma intervenção cirúrgica. Para doar plaquetas é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 65 anos, não fazer uso de ácido acetilsalicílico (AAS) e pesar mais de 50 quilos. Além disso, o voluntário precisa ter doado sangue no Inca nos últimos seis meses e estar munido com o original da carteira de identidade.

Como esse é um tipo de doação mais demorada (por volta de uma hora e meia), é preciso agendar horário no telefone (21) 2506-6064. O Inca recebe doação todos os dias, inclusive durante os feriados, no horário das 8 horas às 17h30. O Serviço de Hemoterapia da instituição fica na Praça Cruz Vermelha, 23 - 2º andar, no Centro do Rio.