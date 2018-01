Instituto do Câncer e HC têm inscrição para mutirão de mamografia de 18 a 29

SÃO PAULO - O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira e o Instituto de Radiologia (Inrad) do Hospital das Clínicas (HC) da FMUSP, ligados à Secretaria de Estado da Saúde, realizam entre os dias 18 e 29 um mutirão de mamografia. A iniciativa, gratuita e aberta à população, pretende atender cerca de 600 mulheres da capital paulista.

O agendamento pode ser feito a partir desta segunda-feira, 18, até o dia 29. Os procedimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Para participar, as mulheres precisam ter a partir de 40 anos e agendar o exame por telefone. Também é necessário levar uma requisição médica, da rede pública ou privada, um comprovante de residência e o documento de identidade.

A retirada do exame pode ser feita após 15 dias, no setor de entrega de resultados - 4°andar do prédio de ambulatórios do HC, na rua Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255, Cerqueira César -, das 7h às 13h, mediante protocolo.

Para os exames que indicarem alteração na mama, a paciente será notificada e automaticamente encaminhada ao ambulatório de Ginecologia do HC. As mamografias que não indicarem nada devem ser retiradas no Inrad e entregues ao médico que as solicitou.

"O diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama são fundamentais para elevar as chances de cura. Por isso, é muito importante que as mulheres façam o exame", afirma o diretor-geral do Instituto do Câncer, Giovanni Guido Cerri.