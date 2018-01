Instituto do Câncer recruta voluntários para auxiliar pacientes

O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira, ligado à Secretaria de Estado da Saúde, está recrutando dez voluntários para trabalhar na unidade, promovendo atividades para proporcionar momentos agradáveis àqueles que passam pelo Instituto.

Para fazer parte do trabalho voluntário é necessário entrar em contato com a Associação dos Voluntários do HC pelo telefone (11) 3069-6342. O candidato passa por uma entrevista, treinamento e deve dispor de pelo menos seis horas por semana para o trabalho.

Atualmente, o Instituto conta com 20 voluntários, sendo 18 mulheres e dois homens, que juntamente com uma equipe interdisciplinar, formada por assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas e médicos, dedicam parte de seu tempo para atender as necessidades momentâneas dos pacientes e acompanhantes do Instituto do Câncer.

O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo fica na Avenida Dr. Arnaldo, 251, no bairro Cerqueira César, região da Avenida Paulista.