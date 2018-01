Campanha destaca informação de qualidade na luta contra o câncer

O Instituto Vencer o Câncer lançou a campanha "BusqueVencer, sobre a importância da informação de qualidade no tratamento da doença. Seis pacientes que enfrentaram o câncer foram convidados para uma conversa informal. A eles, foram mostrados pela produção do instituto os termos que buscaram na internet após descobrirem a doença.

"Eu procurei muito (na internet). Era um mundo muito novo, muito desconhecido", disse no vídeo uma paciente diagnosticada com câncer de intestino e metástase no pulmão. "Eu via umas coisas que me assustavam tanto que decidi: eu não olho mais".

Ao longo da conversa, os pacientes refletiram sobre a qualidade do que buscavam. "(Eu acabei lendo informações) que não eram pra mim", disse uma paciente que teve câncer na tireoide. Segundo o Instituto, na luta contra o câncer, a informação de qualidade é o começo do tratamento.

O Instituto Vencer o Câncer é uma fundação sem fins lucrativos que busca informar, apoiar e acolher pacientes e familiares diante do diagnóstico e tratamento do câncer; compartilhar informações relacionadas à prevenção, alimentação, atividade física, direitos dos pacientes e medicina integrativa.

Fazem parte do instituto os oncologistas Antonio Buzaid, Fernando Maluf e Drauzio Varella, que participam atualizando e informando a população brasileira sobre os avanços no tratamento do câncer.

A campanha #BusqueVencer foi criada pelas equipes da Ogilvy Brasil e Volcano Produções.