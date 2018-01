Interior chega a ter 10 vezes mais dengue que SP, diz Haddad

SÃO PAULO - O prefeito Fernando Haddad (PT) disse nesta quinta-feira, 12, que a situação da dengue na capital não se compara ao interior do Estado. Segundo ele, São Paulo está com 46 casos da doença por 100 mil habitantes, enquanto em cidades como Campinas, no interior, o número chega a 400.

"Nós começamos o trabalho contra a dengue em outubro. Entendo que é por isso que os indicadores de São Paulo estão melhores do que os do interior", afirmou.

Para o prefeito, o risco de aumento no número de casos na capital está relacionado à carga dos caminhões vindos do interior, que entram em São Paulo pelas estradas da zona norte. A região é uma das áreas mais afetadas pela dengue, principalmente os distritos vizinhos às Rodovias Fernão Dias, Anhanguera e Bandeirantes, que ligam o interior à capital.

De acordo com a Prefeitura, caminhões que seguem de diversas localidades rumo a São Paulo podem ser criadouros do mosquito Aedes aegypt.

Segundo Haddad, a Prefeitura tem intensificado o trabalho na região, com equipes concentradas nos locais com alta incidência de casos da doença. "Não sou eu que estou dizendo, é o ministro da Saúde (Arthur Chioro), que esteve aqui na semana passada e disse que São Paulo capital fez um grande trabalho para coibir a proliferação do mosquito."

Balanço. Até agora, foram registrados no Brasil 224,1 mil casos de dengue em 2015, um aumento de 162% em comparação a igual período do ano passado (85,4 mil casos). Em 2013, tinham sido confirmados 425,1 mil casos.