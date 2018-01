Interior de SP tem 14 mortes confirmadas pela gripe A

SOROCABA – Mais duas mortes causadas pela gripe Influenza A (H1N1) foram confirmadas nesta quinta-feira, 17, no interior de São Paulo. Os óbitos ocorreram em regiões diferentes do Estado, o que indica que a doença, antes concentrada na região Noroeste, está se espalhando. Já são pelo menos 14 mortes confirmadas este ano.

Uma mulher de 47 anos morreu em Pirassununga após permanecer internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Santa Casa da cidade. A outra morte aconteceu em Tupã, no oeste paulista, onde a doença vitimou uma mulher de 60 anos.

Nos dois casos, os óbitos foram notificados à Secretaria de Saúde dos municípios. Em Pirassununga, a morte de um bombeiro aposentado na última segunda-feira, 14, também pode ter sido causada pelo H1N1. O paciente teve os sintomas da doença e foi transferido para a Santa Casa de Araras, onde morreu. A Vigilância Epidemiológica de Pirassununga informou que aguarda os exames de amostras enviadas ao Instituto Adolfo Lutz. A cidade tem ainda seis casos suspeitos da doença.

Em Tupã, a paciente tinha sido internada na Santa Casa com suspeita de infecção pela gripe. Os exames que confirmam a causa da morte foram divulgados nesta quinta-feira pela Secretaria de Saúde do município. É a primeira morte causada pela gripe confirmada este ano na região.

Outro óbito ocorrido em Dracena ainda está sendo investigado. Na região de São José do Rio Preto, noroeste paulista, são dez mortes confirmadas.

O Ministério da Saúde informou que acompanha os casos de H1N1 em São Paulo e em outros Estados do País. De acordo com a pasta, a campanha de vacinação contra a gripe este ano começa no dia 30 de abril e segue até o dia 20 de maio em todo território nacional. Em regiões de São Paulo, a vacinação pode ser antecipada por iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde.