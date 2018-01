Internautas comemoram veto de SP a testes com animais para cosméticos

SÃO PAULO - Nas redes sociais, internautas comemoram a decisão do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, de proibir testes em animais na indústria de cosméticos, higiene pessoal e perfumes - testes para remédios continuam permitidos. "Os animais estão livres da exploração (ou grande parte dela) em SP!!!!", escreveu Jú (@PatricioJulia) no Twitter. "São Paulo é o primeirão", disse a atriz Nicole Puzzi (@nicolepuzzi), referindo-se ao fato de o Estado ser o primeiro a adotar uma legislação desse tipo no País.

No lugar dos animais já podem ser utilizados testes in vitro, simulações de computador e peles artificiais.