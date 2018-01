Investigadores flagram alimentos vencidos e remédios falsos em SP

SÃO PAULO - Investigadores da 2ª Delegacia de Saúde Pública do Departamento de Polícia e Proteção à Cidadania (DPPC) fizeram dois flagrantes na capital paulista.

Em uma galeria no Brás, no centro, foram apreendidos 400 frascos de anabolizantes, Viagra e abortivos falsos e sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O gerente Luciano José Dias foi preso.

Em Moema e na Alameda Nothmann, em Santa Cecília, foram encontrados alimentos com data de validade vencida em dois supermercados. Dois gerentes foram detidos, mas pagaram fiança. As informações são do Jornal da Tarde.