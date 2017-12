Irã diz ter enviado segundo macaco ao espaço com sucesso

"O presidente Hassan Rouhani ... parabenizou os cientistas e especialistas iranianos por terem enviado com sucesso uma segunda criatura viva ao espaço", afirmou a agência de notícias. O Irã disse que lançou o primeiro macaco ao espaço em janeiro.

Rouhani usou o Twitter para comentar o mais recente evento, uma demonstração do poder que causa preocupação no Ocidente e em alguns países do Oriente Médio, receosos com as ambições nucleares iranianas.

Ele disse que o macaco tinha o nome de Fargam e voltou à terra "são e salvo".

"Esse é o segundo macaco enviado ao espaço e que voltou em perfeita saúde ao Irã", afirmou Rouhani pelo Twitter.

Em novembro, seis potências mundiais alcançaram um acordo preliminar com Teerã para que o país interrompa seu programa nuclear em troca do afrouxamento de sanções.

Os esforços do Irã para desenvolver mísseis balísticos e construir uma plataforma de lançamento espacial contribuíram para Israel pedir a realização de ataques preventivos nas instalações nucleares iranianas e bilhões de dólares gastos pelos EUA em defesa de mísseis.