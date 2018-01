Iracemápolis, em SP, tem 1ª morte por dengue

SOROCABA - Um jovem de 22 anos morreu na madrugada desta sexta-feira, 20, depois de ter sido internado com diagnóstico clínico de dengue, segundo a Secretaria de Saúde de Iracemápolis, na região de Campinas. É a primeira morte causada pela doença na cidade, mas a causa ainda será confirmada por exame de laboratório. O paciente estava internado no Hospital Medical, em Limeira. Como a cidade não tem hospital, os doentes mais graves estão sendo encaminhadas para outras cidades da região.

Na quinta-feira, a prefeitura havia decretado estado de emergência na cidade de 21,1 mil habitantes, após confirmar 198 casos de dengue. Um projeto de lei enviado à Câmara aumenta de R$ 127,50 para R$ 1.062,50 a multa para o proprietário que não mantiver terrenos limpos.

Em Limeira, o Ministério Público Estadual entrou com ação na Justiça cobrando mais ações da prefeitura contra a dengue. A cidade vive uma epidemia, 14.931 casos notificados e duas mortes confirmadas, além de oito sob investigação. O MP cobra ainda mais divulgação sobre o cronograma de combate ao mosquito transmissor. A prefeitura informou que ainda não foi notificada sobre a ação e que todas as medidas possíveis estão sendo adotadas. Com os hospitais lotados, foram improvisados contêineres para dar o primeiro atendimento a pacientes com sintomas.

Em Rio Claro, com 3.113 casos confirmados - o total de casos notificados não foi divulgado -, a prefeitura requisitou um chaveiro para entrar em seis casas abandonadas, nesta sexta-feira. Em quatro foram encontrados criadouros com larvas do mosquito. Os proprietários serão autuados. Uma liminar dada pela Justiça autoriza a prefeitura e abrir e entrar nos imóveis fechados. Nos últimos 15 dias, 38 proprietários foram notificados e seis receberam multas.