Irlanda confirma primeiro caso de gripe suína no país

Um funcionário do Ministério da Saúde da Irlanda confirmou neste sábado, 2, o primeiro caso de gripe suína (H1N1) no país. "Resultados de testes de laboratório, previamente registrados como possível influenza A (H1N1), agora foram confirmados", disse Tony Holohan, chefe dos Serviços Médios do Ministério irlandês de Saúde.

"O caso foi originalmente reportado no dia 30 de abril e diz respeito a um homem adulto na região leste que viajou recentemente para o México", afirma a nota. Autoridades divulgaram mais cedo nesta semana que há drogas antivirais para tratar quase metade da população e aconselharam a população a evitar viagens desnecessárias às regiões afetadas.

"Todas as medidas clínicas e de saúde pública foram tomadas. O homem infectado está se recuperando bem", afirma a nota de Tony Holohan.