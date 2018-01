Irmãs removem estômago para evitar câncer genético

Duas irmãs tiveram o estômago removido na Grã-Bretanha para prevenir o desenvolvimento de câncer gástrico. Ravindra Singh, de 29 anos, e Meeta Singh, de 25, herdaram um raro tipo de problema genético que resulta em uma chance de 80% de desenvolver um tumor no estômago.

Por precaução, Ravindra teve o estômago retirado em junho. Dias depois, exames mostraram que ela já tinha câncer gástrico em estágio inicial. Na segunda-feira, 7, também por precaução, Meeta passou por uma cirurgia semelhante, segundo informações do hospital St James University Hospital, em Leeds, no norte da Inglaterra.

"Eu estava um pouco relutante no começo, mas decidi optar pela cirurgia antes de desenvolver o câncer. Você não pode botar um preço na sua vida", disse Meeta em declarações à agência South West News reproduzidas na imprensa britânica.

Linhagem paterna

Segundo os jornais The Times e The Daily Telegraph, as irmãs herdaram o gene mutante CHD1, que afeta apenas cerca de cem famílias no mundo, de sua linhagem paterna. O pai das duas mulheres, Baldave, morreu de câncer pouco antes do Natal de 1995. Elas também perderam dois tios, uma avó e um primo de 20 anos para a doença.

Após a cirurgia, Ravindra e Meeta passam bem e devem poder levar uma vida praticamente normal, mas só poderão se alimentar em pequenas quantidades. A expectativa é de que, por conta da pouca ingestão de comida, elas percam 20% de seu peso.