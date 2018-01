Itabuna (BA) tem Carnaval cancelado devido a surto de dengue

A Prefeitura de Itabuna, na Bahia, cancelou o Carnaval antecipado no município devido a um surto de dengue na cidade. O evento que estava marcado para janeiro de 2010 será realizado junto com as comemorações do centenário da cidade, no mês de julho.

Segundo a Prefeitura, o índice de 10,7% de infestação por focos do mosquito da dengue em Itabuna é preocupante, embora seja inferior aos 25% registrados em janeiro deste ano. Mais de 90% dos focos na cidade estão relacionados ao armazenamento incorreto de água. Essa falta de cuidado transforma caixas d'água e tonéis destampados em criadouros do aedes aegypti.

Cerca de 350 agentes comunitários estão envolvidos na campanha de combate ao mosquito transmissor da dengue. O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde.