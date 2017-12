Itália proibirá fumo em veículos com menores ou mulheres grávidas

ROMA - O Conselho de Ministros da Itália aprovou nesta segunda-feira, 12, um decreto legislativo com o qual proibirá fumar em veículos que tiverem menores de idade ou mulheres grávidas a bordo, além de outras medidas destinadas a reduzir e desincentivar o consumo de tabaco.

Para se tornar lei, o decreto, divulgado em comunicado, ainda precisará ser revisado pelas comissões competentes, pela Conferência Estado-Regiões e deverá ser publicado no diário oficial. A ministra da Saúde, Beatrice Lorenzin, afirmou em mensagem em seu perfil no Twitter que isso ocorrerá "antes do Natal".

Com essa iniciativa, a Itália adota uma postura europeia iniciada desde o ano passado, que visa combater o tabagismo e desincentivar seu consumo.

Entre as medidas englobadas está a proibição de fumar em veículos com menores e mulheres grávidas a bordo. Também acabará a venda de maços de dez cigarros, mais acessíveis para os jovens que os tradicionais, compostos por 20 e, portanto, mais baratos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agora os pacotes de tabaco virão acompanhados de imagens explícitas sobre as consequências de fumar, que deverão cobrir 65% da embalagem. Também está prevista a proibição de fumar nos arredores de centros de saúde.

O Ministério da Saúde italiano assinala que entre 70 mil e 83 mil mortes ao ano no país são atribuídas ao tabaco. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabaco mata quase seis milhões de pessoas a cada ano, das quais mais de cinco milhões são consumidoras do produto e mais de 600 mil são fumantes passivos.