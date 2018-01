Itália quer proibir jovens de fazer implantes nos seios

O Governo italiano estuda a aprovação de uma lei que proíba as menores de 18 anos de se submeter a implantes nos seios por motivos estéticos, indicou nesta quarta-feira, 4, a vice-ministra de Saúde, Francesca Martini. Durante a apresentação de um estudo sobre medicina estética, Martini explicou que o Governo de Silvio Berlusconi está trabalhando neste pacote de medidas em colaboração com sociedades científicas e profissionais da cirurgia estética. "Cada vez mais, as adolescentes, que são mais frágeis e sensíveis às mensagens dos meios de comunicação, querem seios novos por razões puramente estéticas", disse Martini. A vice-secretária assinalou ainda que, antes do fim deste mês, será criado um registro de próteses mamárias implantadas na Itália. Segundo o estudo apresentado hoje, 180.000 italianos recorrem à cirurgia plástica, e o número de mulheres que se submetem a implantes nos seios chega a 25.000.