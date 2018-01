Italiano quer trocar de sexo para ser aceito em convento

Um italiano homossexual fará uma operação para trocar de sexo para se tornar um 'monja' e entrar em um convento, embora o pároco local não tenha aceitado a situação, nem mesmo o bispo de sua diocese, informaram nesta terça jornais italianos. É esse o sonho de Marco (nome fictício), de 45 anos, que pensou muito sobre esse passo decisivo em sua vida e para com o qual conta com a ajuda da Casapound Italia, uma associação que promove a justiça social. Marco vive perto de Roma, sempre foi gay e trabalha. Mas em maio, mês da Maria, largará tudo para fazer a operação de troca de sexo num país no norte da Europa. "Conversei com o sacerdote da minha paróquia, mas me deparei com alguém irredutível", lamentou. "Com o bispo foi ainda pior", contou, "mas depois de ler sobre a Casapound, resolvi conversar com a instituição e encontrei muita compreensão". O porta-voz da Casapound Itália da província de Roma, Massimo Casletti, está disposto a tornar o sonho de Marco realidade. Todos os homens e mulheres deveriam ser iguais e ter as mesmas possibilidades. Ainda que seja passando de um lado para o outro. Marco conta com nosso apoio, e ele só pode ser culpado por ter um sonho", afirmou Carletti. E acrescenta: "como Marco está firmemente decidido a realizar esse sonho, nós o ajudaremos. Ele tem muitas virtudes e um forte ideal cristão, justo ele, que a Igreja quer negar."