Jacareí e Santos têm mais cinco mortes por dengue

SOROCABA - A Vigilância Epidemiológica de Jacareí, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, confirmou nesta terça-feira, 5, mais três mortes causadas pela dengue na cidade. As vítimas, uma mulher de 49 anos e dois idosos de 72 e 77 anos, morreram no início de abril, mas só agora saíram os resultados de exames. A cidade decretou epidemia na última semana de abril, após atingir 700 casos da doença.

Em Santos, no litoral paulista, a prefeitura confirmou na segunda-feira, 4, mais duas mortes causadas por dengue. As vítimas são um homem de 51 anos e um adolescente de 13 que morreram em março. Os exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz só ficaram prontos agora. Já são quatro mortes por dengue no município, três delas registradas em março. A cidade tem 4,2 mil casos notificados de dengue, segundo a Secretaria da Saúde do Estado.

Em Sumaré, região de Campinas, soldados do Exército iniciaram nesta terça-feira, 5, o combate à epidemia, apoiando o trabalho de vistoria que deve atingir quatro mil imóveis. A cidade tem 6.833 casos confirmados e três pessoas já morreram com dengue. Outro óbito está em investigação.