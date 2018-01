Japão confirma 70 casos de gripe suína transmitidos no país

O Japão confirmou neste domingo, 17, pelo menos 70 casos de gripe suína transmitidos dentro do país. As autoridades do país contam pelo menos 78 casos confirmados de pacientes com o vírus A (H1N1), sendo a maioria entre adolescentes. Os novos casos fizeram o governo japonês fechar as escolas e cancelar atividades comunitárias em várias cidades. A maioria dos pacientes que contraíram a doença vivem nas cidades de Osaka e Hyogo.

O número de confirmações pode subir mais, segundo admitiu a ministra da Saúde, Haruki Ogawa. Os casos de transmissão saltaram de um dia para o outro no país, que confirmou o primeiro caso transmitido em território japonês no sábado. O primeiro caso foi de uma estudante na cidade portuária de Kobe, a 430 km de Tóquio.

Kobe cancelou festivais e atividades comunitárias previstas para o fim de semana. Como precaução, os japoneses começaram a sair às ruas usando máscaras de proteção.