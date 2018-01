Japão confirma milésimo caso da gripe

Autoridades japonesas informaram nesta quinta-feira, 25, que mil pessoas já foram infectadas com o vírus da gripe suína no país, menos de dois meses depois da confirmação do primeiro caso da doença no Japão.

Veja também:

Casos de gripe suína dobram

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem vem da Argentina e Chile tem de fazer declaração

País reforça fiscalização da gripe

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

Segundo a agência local de notícias Kyodo, o Ministério da Saúde japonês confirmou que uma mulher de aproximadamente 40 anos da cidade de Sasebo, em Nagasaki (sul), é a milésima paciente da gripe.

O vírus não causou nenhuma morte em território japonês, mas desde sua chegada no começo de maio, o Japão se transformou no país asiático com mais casos confirmados.