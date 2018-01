Japão confirma três primeiros casos de gripe suína

nistério da Saúde japonês informa que foram confirmados confirmou três casos de gripe H1N1, a gripe suína. Esses são os primeiros registrados no país. Até então, a Ásia contava com casos confirmados em Hong Kong (1) e Coreia do Sul (3).

Os três pacientes são do sexo masculino, têm cerca de 40 anos e estiveram recentemente no Canadá, país que hoje informou a primeira morte em seu território causada pelo vírus.

Com o anúncio japonês, passam a ser 26 os países onde a doença já se manifestou. Brasil e Argentina haviam entrado para a lista na quinta-feira, 7.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu nesta sexta-feira manter o nível de alerta de pandemia em fase 5, um abaixo do ponto máximo da escala.

A fase 6 só será declarada se a organização confirmar a disseminação ampla da doença em duas regiões distintas do mundo.