Japão distribuirá 60 milhões de vacinas contra gripe A

Japão distribuirá mais de 60 milhões de doses da vacina contra a gripe A, das que 42 milhões serão importadas e o resto produzidas por fabricantes locais, informou nesta sexta-feira, 11, o ministro japonês de Saúde, Yoichi Masuzoe.

As vacinas fabricadas no Japão estarão prontas no final de outubro e serão destinadas ao grupo considerado de risco, integrado em sua maioria por empregados do setor sanitário, grávidas e pessoas com certas doenças.

Além disso, cerca de 35 milhões de crianças e idosos serão vacinados com as doses importadas, segundo a agência local Kyodo.

O número de doses equivale a quase a metade da população do Japão, país com 127 milhões de habitantes. Até o momento a gripe A causou pelo menos doze mortos no arquipélago japonês.