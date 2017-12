Japão tenta encontrar vacina contra gripe suína

O governo do Japão anunciou nesta segunda-feira, 27, que concentrará seus esforços em buscar uma vacina capaz de combater a gripe suína, e que equipes de especialistas inspecionarão os passageiros procedentes do México antes de desembarcar do avião.

O executivo japonês decidiu em reunião de crise realizada nesta segunda-feira aumentar as medidas para prevenir a entrada da gripe suína no Japão, depois de nesta quinta-feira surgir o alarme no México, informou a agência Kyodo.

Embora ainda não se tenha registrado no Japão um caso de infecção desta gripe, o ministro da Saúde, Yoichi Masuzoe, assegurou que dará prioridade durante os próximos meses ao desenvolvimento de uma vacina para combater o vírus.

Entre as medidas adotadas pelo Japão se destacam o envio de médicos ao aeroporto internacional de Narita-Tóquio para que examinem os passageiros chegados do México, assim como diversos tipos de revisões em imigração.

Um porta-voz da companhia aérea mexicana que opera voos entre México e Japão disse à Agência Efe que nenhuma viagem deve ser cancelada por enquanto, mas reconheceu que o número de reserva de grupos caiu.

O governo do México cifrou no domingo, 26, em 103 o número de mortes suspeitas até agora pela gripe suína no país.