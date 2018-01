'Jogos bióticos' imitam videogames clássicos usando micro-organismos

SÃO PAULO - Pesquisadores da Universidade de Stanford desenvolveram os chamados "jogos bióticos", imitações populares jogos de videogame desenvolvidos com biotecnologia. Os games "PAC-mecium", "Biotic Pinball", "Pond Pong" e outros foram desenvolvidos com o uso de micro-organismos com o objetivo de investigar se esse tipo de game é viável e que tipo de utilidade eles podem ter para a sociedade. O projeto foi apresentado na última edição da revista Lab on a Chip.

Veja também:

Saiba mais sobre o estudo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o estudo, além de expandirem barreiras com relação às diferentes técnicas que podem ser utilizadas na confecção de games, os jogos bióticos redefinem as próprias regras desses jogos (pois neles são importantes não apenas as regras humanas como também as barreiras biológicas dos micro-organismos). Além disso, eles também apresentam potenciais usos tecnológicos e culturais importantes, como em escolas.

Os cientistas utilizaram diferentes técnicas para colocar os micro-organismos em gráficos semelhantes ao dos games originais como Pac-man, Pong e do Pinball e fazê-los responder a estímulos que movimentassem os jogos. Os jogadores usam um controle semelhante aos dos videogames normais e uma webcam captura os movimentos dos organismos.