Johnson & Johnson inicia recall do anti-histamínico infantil Benadryl

A unidade McNeil da Johnson & Johnson iniciou um recall do remédio anti-histamínicos infantil Benadryl, nos sabores cereja e uva, citando insuficiências no desenvolvimento do processo de manufatura.

Trata-se do recall mais recente da J&J, que promoveu uma série de recalls de vários produtos para o consumidor, incluindo Tylenol e Motrin infantis, que foram retirados das prateleiras das farmácias por meses.

A McNeil Consumer Healthcare, da J&J, informou também que iniciou um recall voluntário das cápsulas Motrin infantil, de contagem 24, distribuídas nos Estados Unidos.

Em seu site do Benadryl, a gigante farmacêutica informou que trata-se de um recall ao nível do atacado e do varejo e que consumidores, médicos e clínicas não precisam tomar nenhuma medida.

"Este recall não está sendo realizado com base em eventos adversos", disse a empresa.

A Reuters não conseguiu entrar em contato imediato com a J&J para obter declarações.

(Reportagem de Thyagaraju Adinarayan e S. John Tilak, em Bangalore)