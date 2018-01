Jovem morre com dengue hemorrágica no Rio, diz hospital

SÃO PAULO - Uma jovem de 19 anos morreu com dengue hemorrágica no último sábado, 2, segundo informou o Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde ela estava internada. A unidade não passou informações sobre a identidade da vítima.

Procurada, a Secretaria Municipal da Saúde disse que vai investigar a morte. Uma amostra será colhida da vítima e enviada para análise laboratorial. O laudo irá apontar o que teria causado a morte. Não há data prevista para a divulgação do resultado.

Segundo o levantamento da Secretaria Estadual de Saúde, o Rio de Janeiro registrou 31.412 casos de suspeita de dengue neste ano. Entre os dias 2 de janeiro e 26 de março, 23 pessoas morreram com a doença.