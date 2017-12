Jovens são internados com meningite meningocócica na BA

Dois adolescentes estão internados em estado grave no Hospital Couto Maia, em Salvador, na Bahia, com meningite meningocócica, desde a última quarta-feira, 10.

Veja também:

Vacinação contra meningite causa tumulto em Salvador

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O rapaz, de 16 anos, está passando por um protocolo de exames, aberto na noite desta quinta-feira, para a confirmação de morte cerebral, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A menina, de 14 anos, também está em estado grave.

O garoto foi internado na manhã de quarta no Hospital Geral do Estado depois de apresentar sintomas de febre e mal-estar no início da semana e transferido nesta quinta-feira para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Couto Maia. A adolescente deu entrada no hospital na parte da tarde e apresenta problemas renais.

Na Bahia, até a 6ª Semana Epidemiológica de 2010 (09/02/2010), foram confirmados 20 casos de Doença Meningocócica, com registro de quatro óbitos, sendo que 14 (74%) dos casos foram ocasionados pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C. Em 2009, foram confirmados 194 casos de doença meningocócica em todo o Estado, com 50 óbitos.