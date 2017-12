Justiça libera bronzeamento artificial no País Uma liminar da 6ª Vara Federal no Rio Grande do Sul liberou o uso e a comercialização de câmaras de bronzeamento artificial no País. Em novembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) havia proibido o produto sob a alegação de que causaria câncer. A agência diz que recebeu a notificação ontem e seu teor está sob análise. Mas já adiantou que recorrerá.