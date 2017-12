Justiça libera venda de medicamento à Abrafarma

Todas as filiadas à Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) estão liberadas para comercializar medicamentos sem prescrição médica livremente em gôndolas e similares, como analgésicos e antitérmicos, e deixar esses produtos ao alcance do consumidor.

A decisão foi tomada pelo desembargador federal Daniel Paes Ribeiro e informada em comunicado no site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, publicado nesta noite de sexta-feira, 19.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até esta tarde, uma liminar dava direito às associadas à Abrafarma apenas do Distrito Federal de descumprir a resolução 44 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicada há seis meses e que entrou em vigor nesta quinta-feira, 18.

Em outubro do ano passado, a Abrafarma ingressou com pedido de liminar para suspender a aplicação da resolução, argumentando que somente uma lei poderia alterar as regras de comercialização de medicamentos.