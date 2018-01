Justiça nega recurso e bebê com doença rara deve ser levada aos EUA

SOROCABA - O Tribunal Regional Federal (TRF) de São Paulo manteve a liminar que determinou a transferência da menina Sofia Lacerda, de 5 meses, internada em Sorocaba, para um hospital de Miami, nos Estados Unidos.

A criança é portadora da síndrome de Berdon, doença que afeta o sistema digestivo, e precisa de um transplante para sobreviver.Hospitais brasileiros não têm condições de realizar a cirurgia. O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira, 17, que está providenciando o transporte para Sofia.

A transferência para o hospital americano havia sido determinada após ter ficado comprovado que não havia condições de fazer e cirurgia no Brasil. O custo do transplante é de R$ 2,4 milhões e, conforme a liminar do TRF, o Estado brasileiro tem de prover os meios para o tratamento.

O prazo para providenciar o transporte do bebê venceu na última sexta-feira, mas o Ministério entrou com recurso. Na segunda-feira, 16, o advogado da criança chegou a pedir a prisão do ministro da Saúde, Arthur Chioro, por descumprir a ordem judicial. Em resposta, o Ministério informou que irá cumprir a decisão da Justiça.