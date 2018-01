Justiça suspende aulas em mais quatro cidades do RS por gripe

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu nesta quinta-feira, 20, as aulas de mais seis cidades do Estado como forma de prevenção ao contágio da gripe suína entre os alunos. Também em razão da epidemia, a Justiça já havia prorrogado o recesso em Canguçu, Chuí, Pelotas e Santa Vitória do Palmar.

Em liminar, a Juíza da Vara da Infância e Juventude de Pelotas, Maria do Carmo Moraes Amaral Braga, determinou a suspensão das aulas da rede estadual de ensino nos Municípios de Pelotas, Turuçu, Morro Redondo, Arroio do Padre e Capão do Leão, até o próximo dia 31. A mesma decisão foi dada pelo Juiz da Comarca de Piratini, Roger Xavier Leal.