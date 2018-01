Justiça suspende medida antigripe na cidade de Cascavel

A justiça decidiu revogar nesta sexta-feira, 14, a ordem do Comitê de Enfrentamento ao Influenza A que proibia, na cidade de Cascavel(PR), a aglomeração de pessoas em locais fechados e sem ventilação, como cinemas, igrejas, escolas, faculdades, casas noturnas e shoppings.

Na última terça-feira, 11, a Secretaria Municipal de Saúde, havia decidido suspender as reuniões nestes estabelecimentos até a próxima segunda-feira, data em que os membros do comitê iriam definir a prorrogação ou término da exigência. As informações são do Jornal da Globo.