Kits de diagnóstico rápido da gripe suína chegam hoje ao Brasil

Os kits para diagnóstico rápido da gripe suína deverão chegar aos laboratórios brasileiros nesta terça-feira, 5, de acordo com informações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Os kits foram despachados de Atlanta, nos Estados Unidos, para vários países, incluindo o Brasil, na tarde de segunda-feira, 4.

Para serem usados no País, os kits ainda precisam passar por testes, provas internas e certificação do produto.

Para a OMS, a transmissão do vírus nas áreas afetadas está sem controle e a qualquer momento pode ser declarada a mudança de fase da pandemia. "Lamentavelmente esperamos que os casos continuem aumentando e que o número de países com casos suspeitos continue também aumentando. A qualquer momento pode ser declarada a fase de alerta seis", declarou Rubén Figueroa, gerente de prevenção e controle de doenças da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

No entanto, ele alertou que o nível de alerta pandêmico seis não significa que a doença está assumindo formas mais graves. "Não se trata de um critério de gravidade e, sim, de identificação da forma com que a doença está sendo transmitida". Figueroa disse ainda que a OMS está especialmente preocupada com a situação do Reino Unido e da Espanha, onde casos da doença foram diagnosticados em pessoas que não tiveram contato com pessoas que estiveram em áreas afetadas, ou seja, por infecção local.

Mesmo diante da eminência de pandemia, a OMS disse que não fará recomendações de restringir viagens e alega que tal medida não tem eficácia para conter o avanço da gripe. Outra recomendação da OMS é para que as pessoas idosas não deixem de tomar a vacina para a gripe sazonal, alvo de campanha do Ministério da Saúde no Brasil.