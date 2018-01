Kits para diagnóstico rápido da gripe A(H1N1) chegam ao País

O Ministério da Saúde informou na noite desta quarta-feira, 6, que os kits para diagnóstico rápido da Influenza A (H1N1) chegaram ao País. Em nota, o Ministério destacou que o material será repassado aos laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e do Instituto Adolf Lutz, em São Paulo. Os kits para o Instituto Evandro Chagas, em Belém (PA), porém, ainda não chegaram.

Os kits foram despachados de Atlanta, nos Estados Unidos, para vários países, incluindo o Brasil, na tarde de segunda-feira, 4. O teste para diagnóstico rápido detecta a presença do vírus a partir de 72 horas após o inicio da análise.

Boletim divulgado na tarde desta quarta pelo Ministério indica a presença de 26 casos suspeitos da doença no País, distribuídos nos seguintes Estados: 9 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 no Distrito Federal, 2 em Goiás, 2 em Santa Catarina, 2 no Tocantins, 1 no Mato Grosso do Sul, 1 em Minas Gerais, 1 na Paraíba, 1 no Paraná, 1 em Pernambuco e 1 em Rondônia.