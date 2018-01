Laboratório alemão para de desenvolver 'Viagra feminino'

"A decisão não foi fácil, considerando o estágio avançado do desenvolvimento", disse Andreas Barner, executivo-chefe do laboratório.

Havia grande expectativa quanto ao sucesso comercial da pílula, voltada para mulheres antes da menopausa com uma redução persistente e inexplicável do desejo sexual.

Ele seria uma resposta feminina ao Viagra, a famosa pílula azul da Pfizer para os homens. Mas a libido feminina se mostra mais difícil de ser manipulada com medicamentos.

Consultores do governo norte-americano disseram em junho que a pílula cor de rosa da Boehringer, baseada na substância flibanserin, tinha resultados insatisfatórios e gerava riscos inaceitáveis. Quase 15 por cento das mulheres pararam de tomar os comprimidos antes do final do estudo, devido a efeitos colaterais como depressão, desmaios e fadiga.

O FDA (órgão que avalia medicamentos nos EUA) pediu mais explicações à Boehringer, e o laboratório disse que isso foi decisivo na sua decisão de interromper o projeto.

(Reportagem de Ludwig Burger)