Laboratório espera ter vacina para gripe suína em setembro

GENEBRA - O laboratório suíço Novartis espera ter à disposição uma vacina para o vírus A H1N1, causador da gripe suína, a partir de setembro, após concluir uma primeira etapa da produção antes do programado, informou a empresa nesta sexta-feira, um dia após a OMS ter declarado a primeira pandemia de gripe do século XXI.

Veja também:

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

O laboratório afirmou que pode começar os testes clínicos da vacina no próximo mês, depois de a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter avisado os governos de todo o mundo para se prepararem para uma longa batalha contra o vírus da doença, que ficou conhecida como gripe suína.

Novartis, Sanofi-Aventis, GlaxoSmithKline e Solvay conseguiram recentemente a cepa do vírus, e disseram ter a expectativa de concluir a vacina antes da gripe sazonal do hemisfério norte. "O Novartis concluiu com sucesso um primeiro lote de vacina para a influenza A (H1N1), semanas antes do esperado", disse o laboratório em comunicado.

Um porta-voz da empresa disse que não tinha informações se outra companhia tinha concluído o primeiro ciclo do processo de produção, e disse que o Novartis deve ter a vacina à disposição em setembro ou outubro. A empresa informou que espera produzir milhões de dozes por semana.

Às 7h25 de Brasília, as ações do Novartis subiam 4,36 % , a 44,98 francos suíços, enquanto o setor farmacêutico europeu operava em alta de 2,93%.

A gripe H1N1 se espalhou para 74 países, com 29.669 casos confirmados, incluindo 144 mortes, de acordo com os últimos números da OMS.