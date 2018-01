Laboratório francês fornecerá vacina contra o vírus A ao Brasil

A divisão de vacinas do grupo farmacêutico francês Sanofi Aventis, anunciou nesta segunda-feira, 7, ter firmado um contrato com o Instituto Butantan para a produção e fornecimento de vacinas contra o vírus A, causador da gripe suína, conforme pedido do governo brasileiro, anunciou a companhia.

O pedido inicial do Ministério da Saúde corresponde ao fornecimento inicial de 18 milhões de doses da vacina. A quantidade pode aumentar para mais de 30 milhões caso a Organização Mundial de Saúde (OMS) solicitar ao laboratório que concentrem toda a produção em vacinas para a gripe A no hemisfério sul, diminuindo a quantidade de vacinas da gripe sazonal.

Wayne Pisano, presidente do Sanofi Pasteur, a filial de vacinas da companhia, afirmou em um comunicado que o objetivo de sua companhia consiste em "produzir e entregar, o mais breve possível, uma vacina para a gripe A que responda aos padrões de qualidade estabelecidos pelas autoridades brasileiras".

O Instituto Butantan se encarregará da fase final da produção da vacina em sua sede, em São Paulo, e ficará responsável pela distribuição, segundo a nota.

O acordo foi anunciado durante a visita oficial do presidente da França, Nicolas Sarkozy, ao Brasil no feriado de 7 de Setembro para assinar contratos em diversas áreas, principalmente na militar.