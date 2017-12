Lançamento de novo satélite de observação é adiado pela 2ª vez

SÃO PAULO - O lançamento do satélite de observação Glory foi adiado novamente por pelo menos mais 24 horas, informou a Nasa, agência espacial norte-americana. A partida, inicialmente prevista para quarta-feira, 23, foi interrompida nos 15 minutos finais da contagem regressiva devido a leituras inesperadas no painel do satélite. Os técnicos da agência espacial não conseguiram consertar o problema a tempo da segunda data de lançamento marcada para esta quinta-feira, 24.

A agência espacial ainda não conseguiu determinar o que levou o satélite a apresentar essas leituras e com uma janela de 48 segundos para o lançamento, não houve tempo hábil para uma avaliação de segurança completa antes do lançamento.

A próxima tentativa de lançamento do Glory acontecerá na manhã de sexta-feira, 24, às 8h09 (horário de Brasília).

Os dados enviados pela missão Glory devem melhorar nossa compreensão sobre como o Sol e minúsculas partículas atmosféricas chamadas de aerossóis atingem o clima da Terra. O Glory se juntará a uma frota de satélites de observação chamada de Constelação da Tarde ou "A-train". Esse grupo, que inclui as naves Aqua e Aura, se mantém muito próximo entre si.

Originalmente aprovado em 2005, o satélite foi desenvolvido por uma equipe de engenheiros e cientistas de várias instituições industriais, governamentais e acadêmicas do país. A sonda chegou à Base de Vandenberg no dia 11 de janeiro, após uma viagem que cruzou os EUA, originada da Corporação de Ciências Orbitais, em Dulles, Virgínia.