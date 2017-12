Lancet faz retratação de estudo ligando vacina a autismo

Associated Press,

Uma importante publicação médica britânica retratou-se nesta terça-feira, 2, de um estudo errôneo que ligava a vacina tríplice ao autismo e a doença intestinal.

A retratação da Lancet vem um dia depois de uma revista concorrente, a BMJ, ter divulgado, sob embargo, um comentário pedindo a retratação formal do estudo. O comentário deveria vir a público nesta quarta-feira, 3.

O comentário da BMJ afirma que desde o estudo encabeçado pelo médico britânico Andrew Wakefield foi publicado em 1998 pela Lancet, "seus argumentos foram considerados como comprovados por muitas pessoas, e o horrível drama social da demonização da vacina ganhou vida própria".

Depois que o estudo controverso foi publicado, muitos pais pararam de vacinar os filhos, levando a um ressurgimento, no Reino Unido, do sarampo.

Estudos subsequentes não foram capazes de comprovar a ligação entre vacina e autismo, mas muitos pais continuam desconfiados.

No Reino Unido, a taxa de vacinação nunca mais voltou a subir, e surtos de sarampo tornaram-se comuns.

Dez dos 13 coautores do estudo repudiaram as conclusões do trabalho há vários anos, e a Lancet já havia declarado que a pesquisa jamais deveria ter sido publicada.

"Nós retratamos completamente o artigo de nosso registro de publicações", afirma nota dos editores da Lancet divulgada nesta terça.

na semana passada, o Conselho Geral de Medicina do Reino Unido decidiu que Wakefield demonstrou "desprezo brutal" pelas crianças usadas no estudo, e agiu com falta de ética. Wakefield e os dois colegas que não repudiaram o estudo correm o risco de perder o direito de praticar a Medicina.

Para realizar o estudo, Wakefield retirou amostras de sangue de convidados da festa de aniversário de seu filho, e pagou 5 libras (cerca de R$ 15) a cada criança pela contribuição.