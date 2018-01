Leite Danone pode ter intoxicado 53 crianças na China

Pelo menos 53 crianças chinesas sofreram com cálculos renais ao ingerir leite em pó contaminado com melamina da marca Dumex, uma subsidiária da firma francesa Danone, informaram nesta quinta-feira, 12, o diário Novo Beijing e o site de notícias Dongfang. O número de intoxicados - 15 deles na província oriental de Zhejiang - não é oficial, mas foi recolhido pela mãe de uma das crianças doentes, de sobrenome Jiang, que entrou em contato com outras famílias que tiveram o mesmo problema. A informação é publicada depois que na quarta-feira as autoridades chinesas anunciaram o início de uma investigação sobre Dumex e Mengniu (principal marca do país) perante a possibilidade de que seus produtos contenham melamina ou outros aditivos tóxicos. Após saber da abertura da investigação, a Dumex assinalou que seus produtos foram analisados várias vezes desde o começo do escândalo envolvendo outras marcas, e que deram sempre resultados livres de melamina. A Dumex e a Danone até agora não tinham sido envolvidas no caso da adulteração de leite que causou a morte de seis bebês e intoxicou mais de 300 mil no país. Alguns dos implicados no caso foram condenados à morte pela Justiça chinesa.