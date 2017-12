Leite pode ser causa de hospitalização de 14 estudantes na República Dominicana

SANTO DOMINGO - Catorze estudantes foram hospitalizados na República Dominicana após tomar café da manhã na escola, apesar dos esforços do governo para acabar com alimentos contaminados nos colégios.

Os estudantes foram levados para um hospital na última quarta-feira em Janey, região central do país, disse o ministro da Educação em comunicado, acrescentando que o leite pode ser o culpado, apesar de os inspetores de saúde terem liberado o alimento. Apenas um dos alunos permaneceu internado nesta quinta-feira, 23.

O governo dominicano tem sofrido com problemas semelhantes desde fevereiro, quando cerca de 40 alunos adoeceram em uma escola no norte do país. Dezenas de estudantes em duas instituições de ensino passaram mal e pelo menos três foram hospitalizados por mais de um dia.

As autoridades do país haviam suspendido os cafés subsidiados no final de maio, mas depois voltaram atrás, embora o Ministério da Educação ainda não tenha descoberto a causa das doenças.