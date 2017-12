Libéria localiza 17 fugitivos de centro de isolamento

MONRÓVIA - O governo da Libéria localizou 17 infectados pelo vírus Ebola que haviam fugido no domingo passado, 17, do centro de isolamento e tratamento em Monróvia, capital do país. Eles foram transferidos para uma nova clínica nesta terça-feira, 19, de acordo com informações do ministro da Informação, Lewis Brown, divulgadas pela agência de notícias Reuteurs.